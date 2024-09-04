المركز القومي للسينما يشارك في النسخة الثانية من ملتقى العاصمة لفنون الطفل

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المركز القومي للسينما رئاسة مدير التصوير د. حسين بكر، في النسخة الثانية من "ملتقى العاصمة لفنون الطفل"، والمقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم السبت، الموافق 7 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المركز القومي للسينما على تعزيز دور الفن والسينما في تنمية قدرات الأطفال، وإدراكهم للأبعاد الثقافية التي تحيط بهم، وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من أفلام الرسوم المتحركة.

وتعكس مشاركة المركز القومي للسينما في هذا الملتقى التزامه المستمر بتقديم محتوى سينمائي يتناسب مع احتياجات وتطلعات الأطفال في المجتمع المصري. فقد تم اختيار مجموعة من الأفلام بعناية، بحيث لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط، بل تحمل رسائل تعليمية وثقافية هادفة. وتهدف هذه الأفلام إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة وعيهم بالتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، إضافة إلى تعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية المصرية.

نشر الثقافة السينمائية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين بكر أن المركز القومي للسينما يسعى دائماً إلى استغلال كافة الفرص المتاحة لنشر الثقافة السينمائية بين الأطفال والشباب، وذلك من خلال تقديم عروض سينمائية تتسم بالجودة العالية والمحتوى الهادف. وأضاف أن مشاركة المركز القومي للسينما في ملتقى العاصمة لفنون الطفل تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق جيل جديد واعٍ ومدرك للتحديات التي يواجهها، ومزود بالأدوات الفكرية والثقافية التي تمكنه من التفاعل بإيجابية مع محيطه الاجتماعي والثقافي.

مهرجان الإسماعيلية

وأعلن المركز القومي للسينما عن موعد إقامة الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال ، والتي ستُعقد في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025 بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن فتح باب استقبال الافلام للمشاركة بالدورة السادسة والعشرين ، والتي تقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ويُعتبر مهرجان الإسماعيلية واحداً من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، حيث يجمع بين نخبة من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن المهرجان عروضاً لأفلام تسجيلية وقصيرة متميزة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات تتناول أحدث التطورات في صناعة الأفلام، إلي جانب مشاركة أطفال الإسماعيلية بعدد من الورش التي ينظمها المهرجان.