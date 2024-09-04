أحمد العوضي «صنايعي رخام» يواجه أزمات خلال أحداث "فهد البطل"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم أحمد العوضي، التحضير لأجدد أعماله الدرامية، مسلسل فهد البطل والذي مقرر أن يشارك خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

يجسد أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل فهد البطل دور صنايعي رخام يأتي من الصعيد إلى القاهرة ويتعرض لأزمة ويدخل السجن، بينما تجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور حبيبته، وتقوم نسرين أمين بدور شقيقته.

أحمد العوضي

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي

كان العوضي شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل حق عرب، وشاركه البطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية.

أحداث مسلسل حق عرب

وينتمي المسلسل للدراما الشعبية، ولاقى البرومو الخاص به نجاحًا كبيرًا حيث يجسد فيه العوضي دور مختلف عما جسده فيما سبق، وكانت آخر أعماله فيلم الإسكندراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل منطقة شعبية في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم «العوضي»، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لازماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.



أبطال مسلسل حق عرب

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما آخر أعمال أحمد العوضي السينمائية كانت فيلم الإسكندراني، والذي حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وجمع إيرادات ضخمة وقت عرضه .

فيلم الإسكندراني

قصة وأبطال فيلم الإسكندراني

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر ويجسد شخصيته (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

يشارك في بطولة فيلم الإسكندرانى عدد من النجوم، وهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمى، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.