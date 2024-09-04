" ياتحلق يامتلحقش" .. شيرين عبد الوهاب تكشف منصة جديدة لأغانيها والنتيجة مأساوية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن موقع جديد يتيح لمحبيها الاستماع إلى أغاني ألبومها الجديد، التي طرحتهم خلال الاسابيع الماضي، وحققوا نجاحًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الاجتماعية، بالرغم من أزماتها القضائية مع شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب| منصة جديدة لأغانيها الجديدة ..ولكن

قامت شيرين عبد الوهاب بوضع رابط مختصر لتحميل أغاني ألبومها الجديد عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وشمل هذا الرابط الخمس أغنيات التي قامت بطرحهم للتحميل والاستماع.

حذف سريع لأغاني شيرين.. سلسلة لاحدود لحلقاتها

كانت مدة تواجد الأغاني على ذلك الرابط قصيرة حيث تم حذف الأغاني بعد نصف ساعة من طرحها ولم تعد متاحة الآن على الرابط التي أتاحته شيرين لجمهورها، في محاولة جديدة منها لوضع الأغاني عبر شتى المنصات والمواقع لتييح تجربة الاستماع الجيد لأغانيها

ومالبثت أن تم انتزاعها كما حدث في السابق من حذف للأغاني بشكل سريع عبر يوتيوب بسبب حقوق الملكية التي تمتلكها روتانا.

طرحت شيرين عبد الوهاب 5 أغاني جديدة “ اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، مازال ع البال، هنحتفل، عسل حياتي” وتم حذفهم بالكامل عبر يوتيوب، والإبلاغ الإلكتروني عن أي موقع أو منصة أو صفحة تقوم بطرح الأغاني، وذلك بسبب الأزمات التي مازالت معلقة مع شركة روتانا.

كانت “عسل حياتي” أحدث الاغاني التي طرحتها شيرين، ولاقت استحسان جماهيري جيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأخذ جمهورها بصنع فيديوهات بصورها للأغنية.

أغنية عسل حياتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وميكس وماستر خالد سند، وتقول كلماتها "الإختيار الصعب إنت، والإختيار الأحلى حياتي رحلة، إخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها

الإختيار الصعب إنت، والإختيار الأحلى حياتي رحلة، إخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها مريت معاك بكل شيء عانيت، بيك إعتنيت حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر مريت معاك بكل شيء

عانيت، بيك إعتنيت حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

أتنفسه في حضنك وتبقى إنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها