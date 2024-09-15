انت الان تتابع خبر نائب يكشف معلومات مثيرة تخص "شركة كار" ويلمح لتحريك دعوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سند في تغريدة على منصة "اكس"، "أدعت شركة (كار) أنها جهزت محافظة صلاح الدين بالكهرباء أبان الحرب ضد داعش، بما قيمته 400 مليون دولار، وقدمت أوراقها لمكتب رئيس الوزراء الحالي، وحصلت لموافقات اللازمة لِتسديدهم".

وأضاف "ولأن (كار) اكبر زبون للعراق وتحب العراق العظيم، فقد قدمت تسهيلات لهذا البلد، بأن يتم تسليمهم نفط أسود بدل الدولار، والأن وزارة النفط في حيرةً من أمرها (يعني تفر بأذانها)".

وتابع سند "‏بدورنا حررنا إخبار لتحريك دعوى بهذا الصدد واربع إخبارات ثقيلة، خلال الفترات القادمة ستظهر نتائجها بقوة الله".