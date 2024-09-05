حقيقة اعتزال سميرة صدقي التمثيل.. الفنانة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سميرة صدقي، حقيقة اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت سميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، إنها متصالحة مع نفسها وراضية عن الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، موضحة أنها شاركت مؤخرًا بمسلسل "جري الوحوش" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وتابعت، أنها لم تعتزل الفن حسبما أشيع منذ أيام قليلة، لافتة إلى أنها شاركت مؤخرًا في مسلسلات "جري الوحوش، وطبيبة شرعية، وعالم تاني".

وأشارت سميرة صدقي، إلى أنها لا تظهر كثيرًا في وسائل الإعلام، خوفًا من تحريف تصريحاتها وكأنها فعلت شيئًا مشينًا، وبعض الصفحات تجتزئ كلامها لإثارة الجدل على السوشيال ميديا، وهي في حقيقة الأمر لم تسئ لأحد.

وأضافت، أن الواسطة والمحسوبية موجودة في الفن منذ زمن، قائلة: "التمثيل والروح الفنية لا تحتاج لواسطة.. يجب أن يكون الممثل موهوب حتى يترك بصمة مع المشاهد".