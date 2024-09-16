حازم فتوح: زيزو كان قريب من نيوم بعرض هو الأضخم وبعض البنود البسيطة عطلت الصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حازم فتوح وكيل أعمال اللاعبين، أنه يرتبط بعلاقة جيدة بنادي نيوم السعودي، وكان هناك بحث عن لاعب أجنبي في الخط الأمامي.

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وأضاف فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم عرض أحمد مصطفى زيزو على النادي، وتم تكليفي بالتفاوض مع اللاعب ووالده".

وتابع حازم فتوح: "كان الهدف من ضم زيزو هو مشروع عملاق خاص بنادي نيوم السعودي على مدار السنوات المقبلة، ولديه خطة لتنفيذ أهدافه، وزيزو كان أهم ما فيه المشروع، وكان من الوارد أن يكون أكثر من مجال للتعاون مع الزمالك حال الموافقة".

وقال: "تواصلت مع والد اللاعب وتم شرح المشروع له، وهو شخص مُلم بكل شئ ولا يقل كفاءة عن أي وكيل لاعبين، ووافق على المشروع ولكنه وضع موافقة الزمالك أولوية قبل أي شئ".

واستطرد حازم فتوح: "تم فتح الأمر مع نادي الزمالك من أجل الاستفسار عن إمكانية التخلي عن خدمات اللاعب والرقم المطلوب للموافقة، واستفسروا عن المبلغ المعروض وكان هناك مفاوضات وقتها للتجديد".

وأردف: "العقد الذي وصل للاعب كان سيكون هو الأضخم في تاريخ الكرة المصرية واللاعب، وكان يتخطى فوق الـ5 ملايين دولار، وفي النهاية الزمالك طلب المبلغ الذي يريده وكل طلبات النادي الأبيض، نادي نيوم وافق عليها وكان هناك بعض البنود البسيطة التي كان يوجد بها الخلاف".

وأوضح حازم فتوح: "زيزو تم حسم الأمور معه ولكنه كان يفكر في جمهور الزمالك وحسين لبيب كان يستعد لصياغة العقود لعرضها على مجلس الإدارة قبل الموافقة على رحيله، وتم معرفة العرض عبر وسائل الإعلام عقب تجميده".

واختتم: "بعض البنود التي لا تتماشى على الاتحاد السعودي وهي كانت سبب الخلاف، وكان هناك صيغة قانونية في العقد تمنعه من العودة إلى الأهلي بناءً على رغبة الزمالك، وبعد الخلاف على بعض البنود تم الاتفاق على سحب العرض".