نجم الأهلي السابق: يحيى عطية الله صاحب شخصية وفرص الأحمر أكبر من الزمالك في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق خرج بمكاسب هامة من كينيا، في ظل الأجواء التي شهدتها المباراة.

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وتابع أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يحيى عطية الله قدم مستوى مميز في أولى مشاركاته مع الفريق".

وأضاف أحمد أبو مسلم: "بيرسي تاو من المكاسب الهامة التي عادت للفريق، وأنا كنت مع استمراره ولم أتمنى رحيله أبدًا خاصةً أنه يملك الكثير لتقديمه مع الفريق، ويحتاج لتعامل نفسي جيد".

وقال نجم الأهلي السابق: "عطية الله من العناصر المميزة في المباراة رغم أنها أولى مبارياته ومش من السهل أن يرتدي أي لاعب قميص الأهلي إلا في حال أن يكون صاحب شخصية والمغربي يمتلكها".

واستطرد: "عبدالله السعيد فرق مع الزمالك، ولكن خط دفاع الفريق في اسوأ حالاته، والفريق أمام الشرطة الكيني لم يظهر بشكل جيد".

وأوضح أبو مسلم: "الأهلي فرصه أكبر من الزمالك في السوبر الإفريقي ونسبة فوزه 70% مقابل 30% لصالح الفارس الأبيض".

واختتم: "صفقات الزمالك في مركز فقط وتدعيم الناحية الأمامية على حساب باقي خطوط الفريق، ونسبة نجاح البولندي كونراد ميشالاك غير واردة وأتوقع فشله".