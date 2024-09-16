معلق الإماراتي: الأهلي يعج بالنجوم ومن الجيد التعليق على مباراة له

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر عبدالله معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، أن أي معلق يحب المباريات التي يكون بها التفاعل، ومن الشعور الجيد أن يتم التعليق لمباراة يلعب بها المارد الأحمر.

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وتابع عبدالله خلال تصريحات عبر "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أشكر جماهير الأهلي والشعب المصري، على تفاعله مع تعليقي".

وأضاف المعلق الإماراتي: "الأهلي فريق يعج بالنجوم ولديه لاعبين رائعين، وكان يستحق الفوز بأكثر من ثلاثية، ولكن هي تظل نتيجة مثالية في ظل الأجواء الإفريقية".

واختتم: "جماهير الأهلي لا تحتاج مني نصائح فهم دائمًا يضربوا المثل في تشجيع فريقهم، والأحمر لديه موسم صعب وشاق".