درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "مونيكا بيلوتشي العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها صورًا جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة، الصور على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر.

وجاءت تعليقات الجمهور، على الصور، كالتالي: " أحلى من القمر في تمامه"، "جميلة الجميلات"، "أدعمك إلى الأبد حبيبتي"، "جميلة الجميلات"، "مونيكا بيلوتشي العرب".

يذكر أن الفنانة درة، شاركت في دراما رمضان 2023 بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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