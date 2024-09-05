بملابس رياضية.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت داخل صالة الألعاب "الجيم" مرتدية الملابس الرياضية.

وجاءت تعليقات رواد انستجرام، على الصورة، كالتالي: "منورة الدنيا كلها"، "قمر أوي يا سارة"، "يا قلبي على القمر"، "جميلة أوي"، "قمر من غير كلام".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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