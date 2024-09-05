بالصور.. ليدي جاجا تخطف الأنظار بـ إطلالة غريبة في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة العالمية ليدي جاجا الأنظار، عقب وصولها إلى السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ81 للعرض الأول لفيلمها الجوكر "Joker: folie a deux".

وظهرت ليدي جاجا على السجادة الحمراء إطلالة غريبة، مرتدية فستانًا أسود بتنورة ضخمة مع وضع تاج يشبه القطط يغطي وجهها ورأسها.

وتهافت الحضور على التقاط صورًا لـ ليدي جاجا التي وصلت المهرجان بصحبة خواكين فينيكس ومخرج الفيلم تود فيليبس.

تلعب ليدي جاجا في Joker: Folie à Deux دور البطولة في شخصية "هارلي كوين"، أمام النجم العالمى خواكين فينيكس، الذى سيقدم شخصية الـ Joker.

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