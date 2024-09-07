قبلة من ليلى علوي لريهام عبدالغفور في ذكرى ميلادها من حفل "دير جيست" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، والنجمة ليلى علوي الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور وذلك أثناء تواجدهن بحفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي يقام مساء اليوم الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين.

ونشرت بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله رفقة النجمة ليلى علوي واحتفلت بالفنانة ريهام عبد الغفور وسط سعادة غامرة من ريهام، لتقوم ليلى علوي بتقبيلها.

توافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء لفعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست" وهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة صبا مبارك، الفنان محمود عبد المغني، الفنانة لطيفة، الفنان أحمد زاهر وإبنته ليلى، الفنانة هيدي كرم، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة روجينا، الفنان شريف منير، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة عبير صبري.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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