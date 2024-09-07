"فستان أبيض.. هنا الزاهد بإطلالة ساحرة استعدادًا لحفل توزيع جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة هنا الزاهد التوجه لحفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي يقام مساء اليوم الجمعة بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلاميين.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو من إطلالتها استعدادًا لتكريمها عن فيلمها "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وظهرت هنا بفستان أبيض سحرت به الأنظار ووجهت الشكر لإدارة الحفل وعلقت: "شكرًا دير جيست على جائزة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة".

توافد عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء لفعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست" وهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة صبا مبارك، الفنان محمود عبد المغني، الفنانة لطيفة، الفنان أحمد زاهر وإبنته ليلى، الفنانة هيدي كرم، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة روجينا، الفنان شريف منير، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة عبير صبري.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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