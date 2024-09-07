هنا الزاهد وريهام عبد الغفور.. 32 صورة من حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ 21 هذا العام، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وكان من أبرز الحضور الفنان صبري فواز، النجمة سوسن بدر، النجمة ليلى علوي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنان محمود عبد المغني، الفنان شريف منير، الفنانة لطيفة، الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة لطيفة، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هيدي كرم، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة صبا مبارك، الفنانة روجينا.

وتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في المجال الإعلامي من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنقسم الجوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيع، أفضل مذيعة، أفضل موقع إخباري، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل قناة إذاعية، إلى جانب أفضل مطرب وأفضل مطربة.

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