"أصبحت شيء" من رباعية صلاح جاهين عنوان معرض أمنية هلال بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا في السادسة مساء الأربعاء ١١ سبتمبر بقاعة صلاح طاهر، معرضاً بعنوان (أصبحت شيء) للفنانة الدكتورة أمنية هلال، والذي يستمر حتي الأربعاء ١٨ سبتمبر.

ويضم المعرض ۳۰ عملا فنيا بخامة خردة الحديد، وقد أستوحت الفنانة أسم المعرض من رباعية صلاح جاهين لما تحملها في طياتها هذة الكلمات لتحويل اللا شيئ لشيئ ف (أصبحت شيئ)، ليصبح تجسيداً لإبداع الله في خلقة وأيضا التعبير عن البيئة المصرية.

من هي الفنانة الدكتورة أمينة هلال؟



يذكر ان الفنانة الدكتورة أمينة هلال، حاصلة علي ليسانس آداب عام ۲۰۰۸، وتعمل مسئولا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة مدينة نصر، وهي فنانة تعشق النحت والتشكيل بخامتي الحديد الخردة والسلك وتحويلها لمجسمات.

شاركت في العديد من المعارض الجماعية طوال مشوارها الفني.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي، الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.