شاركت الزعيم فيلم "زهايمر".. 6 معلومات عن إيمي بطلة إعلان "ميلودي" بعد إخلاء سبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عادت إيمي المصري، الشهيرة بـ"فتاة ميلودي"، للظهور على الساحة الفنية مرة آخرى بعد غياب سنوات، وذلك بعد دخولها في مشاجرة مع أحد جيرانها داخل كمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب خلاف على ركنة سيارة.

الأمر تطور إلى نشوب اشتباك بالأيدي وتراشق بالألفاظ لتدخل الشرطة، ثم أخلت سبيلها خلال الساعات القليلة الماضية.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن إيمي "فتاة ميلودي" وهي كالآتي:

- أول ظهور لها كان ضمن الحملة الإعلانية لقنوات "ميلودي" بعنوان "ميلودي تتحدى الملل".

- شاركت النجمة هند صبري بطولة مسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010.

- ظهرت مع الزعيم عادل إمام في فيلم "زهايمر" عام 2010.

- شاركت الفنان مصطفى شعبان بطولة فيلمه "الوتر" عام 2010.

- تعاونت مع نخبة من نجوم السينما المصرية بفيلم "حفلة منتصف الليل" عام 2012.

- كانت آخر مشاركتها بفيلم "الكويسين" عام 2018 بطولة الفنان أحمد فهمي.

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