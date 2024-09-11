ميرنا وليد - بيروت - تميّزت الممثلة السورية نادين تحسين بك في أعمالها التمثيلية منذ ان كانت طفلة، وتحديدا في مسلسل "أيام شامية"، الى جانب مشاركتها لاحقا في العديد من المسلسلات نذكر: ممالك النار، مسافة أمان، بدون قيد، خاتون، القربان، حارة القبة، ولاد بديعة، كسر عضم، مربى العز"، وغيرها.
موقع "الفن" التقى بالممثلة نادين تحسين بك، وقد أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن زواجها من الممثل إياد عيسى والإنتقادات التي تلقياها بسبب فارق العمر بينهما، الى جانب الأعمال المقبلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نادين تحسين بك تعلّق على منتقدي زواجها من إياد عيسى وتكشف عن الحالة الصحية لوالدها حسام تحسين بك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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