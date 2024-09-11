نوال الزغبي بإطلالة صيفية بإمتياز.. وهكذا نسقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، واختارت فيه الظهور بإطلالة صيفية بإمتياز.



وقد إرتدت نوال هوت شورت باللون الأبيض، معه توب باللون الأبيض أيضاً، وفوقه قميص باللونين الأزرق والأبيض.

وقد نسقت معه flats باللون البيج مع مجموعة أكسسوارات باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وكانت نوال قد أعلنت منذ أيام بعد تساؤلات حول مرضها وقلق متابعيها خصوصاً بعد أن قالت "إلي جمعة مريضة وهلأ صرت أحسن"، بأنها مصابة بفيروس كورونا.

وانهالت على نوال في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي التمنيات لها بالشفاء العاجل، ووجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة لـ الزغبي تدعو لها بالشفاء كاتبة :"سلامة قلبك حياتي"، لترد عليها نوال شكرا يا صديقتي ما تشوفي شر ".