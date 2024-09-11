تكريم اسم أحمد راتب وعايدة علام في ختام مهرجان المسرح التجريبي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت إدارة مهرجان القاهرة القومي للمسرح التجريبي في دورته الـ ٣١، على تكريم اسم الراحل الفنان الكبير أحمد راتب، واسم الدكتورة الراحلة عايدة علام أستاذة المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، ضمن فعاليات حفل الختام.

انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 31 برئاسة الدكتور سامح مهران، المقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.