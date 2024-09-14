ياسر جلال يشارك بمسلسلين في رمضان 2025

حقق الفنان ياسر جلال نجاحا كبيرا في رمضان 2024 بمسلسل جودر، بجانب الفنانة ياسمين رئيس، ومن المقرر ان يشارك في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسلين من العيار الثقيل.

يواصل ياسر جلال تصوير مسلسل جودر 2، وتعاقد على مسلسل اخر بعنوان "للعدالة وجه آخر"، اخراج إسلام خيري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "للعدالة وجه آخر"

وتدور أحداث مسلسل "للعدالة وجه آخر" في إطار اجتماعي، يُنتظر أن يتولى إسلام خيري إخراجه، وقد بدأ فريق العمل التحضيرات المبدئية لضمان جاهزية المسلسل قبل بدء تنفيذ المشروع.

مسلسل جودر2

يواصل ياسر جلال، تصوير المشاهد الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" المكون من 15 حلقة والذي يتبقى فيه أسبوع تصوير ويتم الانتهاء من العمل بالكامل تمهيدًا لعرض في رمضان 2025، وذلك بعدما تم عرض الجزء الأول من 15 حلقة أيضًا في رمضان الماضى وتحقيقه نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.

أبطال مسلسل جودر

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، ومن المتوقع أن تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر، حول حبس جودر في مكان يبدو أنه كان يعمل به وستسمر المؤامرات التي تحاك ضده وسيواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة.

آخر أعمال ياسر جلال

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل علاقة مشروعة في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، وشاركته البطولة مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، فيما ظهر نضال الشافعي كضيف شرف بدور الضابط في آخر حلقتين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وايضا قدم فيلم شد أجزاء في 2015، والعمل من بطولة، محمد رمضان، دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، نسرين أمين، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج حسين المنباوي.

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