إيرادات السبت.. "عاشق" يتفوق على "X مراتي" و"عصابة الماكس" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام السبعة، أمس السبت 14 سبتمبر، إيرادات بلغت 2 مليون و362 ألفا و54 جنيها، وزعت على النحو التالي..

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ مليونا و377 ألفا و38 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

X مراتي

وفاز فيلم X مراتي بالمركز الأول، محققا 655 ألفا و81 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الثالث للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 148 ألفا و153 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 125 ألفا و597 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الخامس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 52 ألفا و82 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

جوازة توكسيك

وجاء في المركز السادس فيلم جوازة توكسيك محققا 2660 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

أهل الكهف

أما المركز السابع والأخير فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 1443 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.