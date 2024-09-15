شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة أطفالهما.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يلتقيان للمرة الأولى منذ انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

عقد بن أفليك وجينيفر لوبيز أول لقاء رسمي لهما منذ طلاقهما، وذلك برفقة أطفالهما من زيجات سابقة، حيث تناول الثنائي الغداء في فندق بيفرلي هيلز، وانضم إليهما اثنان من أطفاله الثلاثة مع زوجته السابقة جينيفر جارنر، هما، صامويل، 12 عامًا، وسيرافينا، 15 عامًا، وتوأم جينيفر لوبيز، البالغان من العمر 16 عامًا، ماكس وإيمي، التي تتقاسمها مع زوجها السابق مارك أنتوني.

وقال مصدر لموقع Page Six، إن بن أفليك و"جي إم" تواجدا في صالة Polo Lounge في فندق Beverly Hills Hotel وهما يمسكان بأيديهما ويقبلان بعضهما البعض والأطفال معهم، ولكن على طاولة منفصلة.



جينيفر لوبيز وبن أفليك برفقة أطفالهما

ووفقا للصور التي ظهرت على الإنترنت، اقترب أفليك، 52 عاما، من لوبيز، 55 عاما، بينما كان يشير بذراعه، وفي وقت لاحق خلال اللقاء، شوهدت لوبيز وهي تجري محادثة مكثفة مع بن أفليك في سيارة متوقفة خارج المبنى.

كانت مغنية The Love Don't Cost A Thing ترتدي قميصًا قصيرًا أسود وجينزًا للنزهة، بينما أبقى أفليك ملابسه غير رسمية في بنطال جينز وقميص أزرق بأزرار تركه دون ربطه.

وارتدت لوبيز، خاتم خطوبتها من أفليك، على الرغم من أنها تقدمت بطلب الطلاق رسميًا، الشهر الماضي، مع خاتم ذهبي باسم "جينيفر" في إصبع زفافها.



جينيفر لوبيز وبن أفليك في نزهة عائلية



بن أفليك وجينيفر لوبيز داخل السيارة

تأتي هذه المشاهدة بعد أن تصدر بن أفليك عناوين الأخبار بإيماءته المحببة تجاه لوسيانا، زوجة صديقه المفضل مات ديمون، حيث قام بتقبيلها، وذلك بعد أيام قليلة من رؤية JLo وهي تمسك بيد ديمون في حفلة لاحقة بعد عرض فيلم "Unstoppable" في مهرجان تورنتو السينمائي.

فيما لم يسجل أفليك حضوره في العرض الأول للفيلم الذى تلعب جينيفر لوبيز دور البطولة فيه والذي أنتجته شركة "Artists Equity" المملوكة لـ مات ديمون وبن أفليك، كما لم يظهر في الحفلة اللاحقة على الرغم من كونه المنتج، بينما أجرت لوبيز أيضًا محادثة عميقة مدتها 20 دقيقة مع ديمون في تلك الليلة.



محادثة بين بن أفليك وجينيفر لوبيز