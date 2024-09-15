إطلالة سيلينا غوميز الأخيرة بتوقيع هذا المصمم اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز ضمن برنامج "The Tonight Show" بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

وإرتدت غوميز فستاناً أسوداً من مجموعة مراد لخريف 2024.

ويتميز الفستان بتصميمه بشق عالٍ ومكشوف عند الكتفين والصدر، وذو أكمام طويلة.

وأضافت غوميز إلى إطلالتها حذاء ذو كعبٍ عال من اللون الأسود، وأقراطاً من الألماس وخواتم مماثلة.

الجدير بالذكر، أن غوميز كانت قد كشفت سابقاً أنها لن تقدم على تغير كنيتها بعد زواجها من بيني بلانكو، قائلة في تصريح لها: "لن أغير اسمي مهما حدث، أنا سيلينا غوميز، هذا كل شيء".

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