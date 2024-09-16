نفاد تذاكر حفل هاني شاكر في الكويت (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفلًا جديدًا يوم 26 سبتمبر الجاري، في الكويت، وحمل الحفل عنوان العندليب، ويقود الأوركسترا المايسترو محمد الموجي، ورفع الحفل شعار كامل العدد لنفاذ جميع التذاكر في وقت قياسي.

وقال هاني شاكر، في بيان صحفي، إن تجربة حفل العندليب جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل وسأكرر فكرة الغناء لفنانين آخرين بحفلاتي الفترة المقبلة، معلقًا: هكرر التجربة في أكتر من دولة الفترة الجاية ولقيت إقبال كبير من الناس وحابين يسمعوا صوتي بأغاني العندليب وأنا حبيت الغناء من خلال صوته، وتجربة جديدة هكررها في أكتر من دولة.

وتابع هاني: محضرين مجموعة من الأغاني الحلوة والجميلة وإن شاء الله تعجب الناس، والحفل هيكون بصحبة فرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي وكل العازفين كلهم من مصر وبيعملوا بروفات وإن شاء الله هتبقى حفلة حلوة.

الجدير بالذكر أن أمير الغناء العربي، يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، منهم: الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ولبنان، بالإضافة إلى الكويت، وذلك بالتعاون مع المحامي خضر عكنان مدير أعماله.

أغاني هاني شاكر

طرح أمير الغناء العربي، مؤخرًا ألبوم اليوم جميل، وظهر خلاله بلوك مختلف، وتكون الألبوم من 9 أغاني، وهم: اديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي، والألبوم من إنتاج محمد علام.