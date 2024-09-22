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الكويت والسعودية والأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيي ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية أحمد الصويان ، أطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصادات الرقمية.

وبحث المشاركون في الاجتماع ، الذي عقد هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك ، سبل تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار وتوظيف التكنولوجيا والمساعي المشتركة نحو مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة..حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأحد.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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