بالصور – عمرو دياب يتألّق بحفل ناجح عند سفح الأهرامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً ضخماً عند سفح أهرامات الجيزة، شهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً وحمل شعار “كامل العدد”. وقدّم “الهضبة” في الحفل عدداً كبيراً من أجمل أغانيه وسط تفاعل الحضور، ومن أبرزها “يا قمر” و”خلينا ننبسط”.

يُذكر أن عمرو دياب سوف يفتتح حفلات “موسم الكويت” المقرر انطلاقها في 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في “أرينا الكويت”.

وطرحت الشركة المنظّمة للحفل التذاكر، وقد تضمنت 9 فئات، بدأت من 40 ديناراً كويتياً وصولاً الى 150ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري.

ومن المقرر أن يقدّم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بحماسة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمر دياب أحيا أخيراً حفلاً غنائياً ضمن فعاليات النسخة الثانية من “مهرجان العلمين”، حيث ظهر “الهضبة” بشعر أشقر وشاربين وذقن صغيرة باللون الأسود، مرتدياً بنطلون جينز وقميصاً، وفور صعوده إلى المسرح تفاعل الجمهور معه بالتصفيق والهتافات… ومازحهم عمرو قائلًا: “يلا نرجّع أغاني الفتنس (الرشاقة) بتاعة زمان”.