شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث خلال الحلقة الـ 12 من مسلسل برغم القانون، حيث يطلب أكرم (محمد القس) مقابلة ياسر (وليد فواز) في مكتبه ويعرض عليه مراقبة ليلى (إيمان العاصى) وإبلاغه بكل تحركاتها مقابل أموال كثيرة ولكن ياسر يحاول اظهار انفعاله ورفضه الامر ولكنه رضخ لطلبات أكرم بعدما هدده بفضح سره، وعرض عليه نصف مليون جنيه ووعده بإعطائه 2 مليون جنيه في حالة تنفيذ ما يطلبه منه.

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل برغم القانون، تأكد خالد (شادي مقار) من المعلومات التي أعطتها ليلى له عن أكرم حيث وصل المحامي الخاص به أكرم وانه رجل أعمال كبير ولديه شركات ضخمة لها رأس مال بمئات الملايين، ويذهب خالد إلى مقابلة أكرم ويواجهه بشهادة وفاة شقيقه أحمد الذى انتحل شخصيته ولكنه يجد أكرم يعرف عنه أسراراً تطيح به من عمله في الكويت مع حماه.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.