تراجع جديد في أسعار السيارات.. جيلي GX3 PRO تنخفض 80 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة أبوغالي موتورز، وكيل علامة جيلي، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات جيلي والتي شهدت انخفاضاً في سعر السيارة GX3 PRO موديل 2024.

وبلغ مقدار الانخفاض على السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 وفقاص للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة أبوغالي موتورز نحو 80 ألف جنيه.

أسعار جيلي GX3 PRO موديل 2024

وتراجع سعر السيارة GX3 PRO موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة ليصبح 780 ألف جنيه بدلاً 860 ألف جنيه.

كانت مجموعة أبوغالي موتورز، وكيل علامة جيلي، قد أعلنت مؤخراً عن عرض جديد يتيح لعملاء جيلي شراء السيارة GX3 PRO موديل 2024 بالتقسيط، بدون فوائد، وبدون مصاريف إدارية، وبقسط شهري 12990 جنيه.

كما يقدم العرض الجديد صيانة مجاينة لمدة 5 سنوات، أو 55 ألف كيلومتر، عد شراء جيلي GX3 PRO موديل 2024 من "أبوغالي موتورز".

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024.

وتقدم GX3 Pro بمميزات مذهلة يمكن الاعتماد عليها وبأعلى مواصفات الأمان والرفاهية، وذلك باستخدام التكنولوجيا العالية والتي توفر الجودة في كافة جوانب السيارة.

أداء المحرك ومنظومة الدفع: حرصت چيلي أن تكون GX3 Pro مدعومة بمحرك من نوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن التوفير في استهلاك الوقود، وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Semi Independent Torsion Beam، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا ويضمن لها تعدد استخدامات متميز.

السلامة والأمان: السيارة مجهزة بعدد 2 وسائد هوائية موزعة كالتالي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC، برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS، وحساسات خلفيه للمساعده في ركن السيارهRear Sensor، ومكان لتثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

جاء التصميم جديد وغير تقليدي عن باقي سيارات الـ SUV: سيتم تقديم الطراز الجديد بعدد 5 ألوان للهيكل الخارجي، مع وجود شبكة أمامية بالكروم اللامع. الطراز الجديد يشمل جنوط رياضية مصنوعة من الألمنيوم مقاس 16 بوصة ومزودة بإطارات عالية التماسك والتي توفر أعلى درجات الثبات لسيارة SUV. تتميز المرايا بتعديل كهربائي بما يضمن خطوط رؤية أكبر للسائق، ذلك بالإضافة إلى مصابيح خاصة بالإضاءة النهارية وعدسة ثنائية الإضاءة لتحسين الرؤية بشكل كبير خلال القيادة الليلية ومصابيح ضباب خلفية لمزيد من الأمان أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة. كما تحافظ مجموعة المصابيح الـ LED الخلفية على سلامة السائق أثناء القيادة بإضاءة تميز GX3 Pro عن غيرها من السيارات، أما عن أبعاد السيارة 4,005 مم طول و1,760 مم عرض و1,575 مم ارتفاع مع قاعدة عجلات 2,480 مم مما يجعل السيارة أكثر اتزان وثبات على الطرق، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التي تستطيع تحمل وزن حتي 30 كجم من الأمتعة.

المقصورة ومساحة التخزين: تتميز السيارة بتصميم أنيق للمقصورة الداخلية ومساحة التخزين ومساحة داخلية واسعة للأرجل والرأس للراكب الأمامي والخلفي، كما تبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 400 لتر، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لأسفل لتزداد سعة الأمتعة، وهناك استخدامات متعددة أخرى من خلال 26 مكان تخزين داخل السيارة.

تصميم داخلي فريد من نوعه للمقصورة الداخلية: مع مقاعد مصنوعة من الجلد الأسود المحدد بخيوط حمراء للمقاعد وعجله القياده والأبواب ومزيج من المواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة، بالإضافة إلى فتحة سقف، كما زودت السيارة بشاشة عدادات ديجيتال وسطية تشمل العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة القيادة واستهلاك الوقود وتعطي تصميم عصري وفريد من نوعه للسيارة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف Mirror Link والبلوتوث والاتصال عن بعد، كما تم تزويدها بكاميرا خلفية عالية الدقة لسهولة الركن ومخرج شاحن للهواتف الذكية، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء الكتروني مع Cluster Ionizer وفتحات تكييف بتصميم جديد يضمن توزيع مثالي للهواء داخل السيارة، ومفتاح ذكي مع زر تشغيل / إيقاف المحرك، بالإضافة إلى مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة.

أما عن القيادة والتحكم تقوم GX3 Pro بتوفير أداء متزن بين القيادة الرياضية والتوفير في استهلاك الوقود والراحة والأمان: مما جعلها أكثر جاذبية من سيارات (SUV) العائلية المعتادة، بسبب ضبط التعليق المخصص والأبعاد الخارجية الأكثر إحكاماً، وانخفاض مركز الثقل والكتلة الإجمالية المنخفضة، مع خلوص أرضي مميز 185 مم مما يوفر راحة فائقة للغاية على الطرق الوعرة و يضمن عدم وجود صعوبة للسيارة في التحرك على مختلف الطرق.