شكرا لقرائتكم خبر عن 57 مليار دولار أرباح متوقعة لـ"هيونداي" و"كيا" في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وأظهر المسح الذي أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس" للبيانات المالية، أن التقديرات تشير إلى أن شركتي "هيونداي" و"كيا" ستحققان أرباحا تشغيلية بقيمة 4.28 تريليون وون و3.76 تريليون وون على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

أخبار متعلقة أكثر من نصف شركات قطاع السيارات في ألمانيا تخطط لشطب وظائف «سامسونج الكترونيكس» تطلق خدمة إدارة الطاقة لسيارات «تسلا»

وقال محللون إن عوامل مثل استجابة الشركتين المصنعتين للسيارات في الوقت المناسب لـ "ركود" السيارات الكهربائية؛ وتركيزهما على الطرز

وبدأت شركتا صناعة السيارات في تعزيز تشكيلة السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين لديهما في وقت مبكر من هذا العام، مع دخول سوق السيارات الكهربائية العالمية مرحلة الركود، والتي جاءت قبل الاعتماد الواسع النطاق للسيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات "هيونداي" بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 43.99 تريليون وون، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات "كيا" بنسبة 5.6 % إلى 27.7 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

الدمام - شريف احمد - أظهر مسح محلي، اليوم الأحد، أن شركة "هيونداي موتور" وشركتها الأصغر حجما "كيا" ستسجلان أرباحا تشغيلية متوقعة تتجاوز 8 تريليونات وون (57 مليارات دولار أمريكي) في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل تحسن تشكيلة المنتجات وتعديلات الإنتاج.وأظهر المسح الذي أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس" للبيانات المالية، أن التقديرات تشير إلى أن شركتي "هيونداي" و"كيا" ستحققان أرباحا تشغيلية بقيمة 4.28 تريليون وون و3.76 تريليون وون على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وأظهر الاستطلاع أن الدخل التشغيلي لشركتي "هيونداي" و"كيا" في الربع الثاني ارتفع بنسبة 1% و11% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال محللون إن عوامل مثل استجابة الشركتين المصنعتين للسيارات في الوقت المناسب لـ "ركود" السيارات الكهربائية؛ وتركيزهما على الطرز الرياضية الراقية، خاصة في السوق الأمريكية؛ وضعف عملة الوون؛ كانت مما ساعد في تحقيق الأرباح الفصلية.وبدأت شركتا صناعة السيارات في تعزيز تشكيلة السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين لديهما في وقت مبكر من هذا العام، مع دخول سوق السيارات الكهربائية العالمية مرحلة الركود، والتي جاءت قبل الاعتماد الواسع النطاق للسيارات الكهربائية.ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات "هيونداي" بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 43.99 تريليون وون، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات "كيا" بنسبة 5.6 % إلى 27.7 تريليون وون خلال الفترة نفسها.