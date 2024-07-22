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ارتفاع أسعار فيات X500 موديل 2024 بزيادات تصل إلى 110 آلاف جنيه

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة داينامكس للتوزيع، وكيل علامة فيات في مصر، أحدث قائمة سعرية لسيارات فيات X500 موديل 2024، والتى يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

 

وتصل الزيادة الجديدة على السيارة X500 موديل 2024 إلى 110 آلاف جنيه، مع إضافة مبلغ 25 ألف جنيه حال الحصول على طلاء ثنائي اللون.

 

وبحسب القائمة السعرية الصادرة اليوم عن داينامكس فإن فيات X500 موديل 2024  تقدم حالياً في السوق المصرية بفئتين من التجهيزات، وذلك بعد عودةالفئة cabrio في شهر مارس الماضي.

 

أسعار فيات X500 موديل 2024

 

 

تنتمي فيات X500 إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات، ينتج قوة 140 حصان مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

تقدم فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية، وودت السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكيف هواء – مقعد السائق كهربائي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي».

 

 

وتحتوى «فيات 500X» على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة العرض 6.5 بوصة – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مدخل AUX – مدخل AUX».

 

أسعار X500 موديل 2024

 

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة فيات X500 موديل 2024.

 

الفئة السعر الجديد السعر القديم الزيادة
cross مليون و575 ألف مليون و475 ألف 100 ألف
cabrio مليون و635 ألف  مليون و525 ألف 110ألف
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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