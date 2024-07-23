للباحثين عن أرخص سيارة أوروبية .. أسعار ومواصفات رينو تاليانت الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث العديد من الراغبين في شراء سيارات جديدة، عن الطرازات الأوروبية في ظل ما تتمتع به من مواصفات وتجهيزات وعوامل أمان.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت أسعار السيارات الأوروبية ارتفاعات كبيرة بات معها حلم اقتناء سيارة أوروبية أمنية قد يصعب تحقيقها.

وفي السطور التالية تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية للراغبين في اقتناء سيارة أوروبية مواصفات وأسعار ارخص سيارة أوروبية تُقدم في السوق المصرية.

رينو تاليانت أرخص سيارة أوروبية في مصر

بالمقارنة بالطرازات الأوروبية المتوافرة في سوق السيارات تعد السيارة رينو تاليانت موديل 2024 التي تقدمها الشركة المصرية العالمية EIM، الوكيل الحصري لسيارات علامة رينو في مصر، هي أرخص سيارة ذات علامة أوروبية في مصر.

تعتمد السيارة رینو تالیانت موديل 2024 على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

يبلغ طول رينو تالیانت موديل 2024 السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تتوفر رينو تالیانت موديل 2024 في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تأتي رينو تالیانت موديل 2024 بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

أسعار رينو تاليانت موديل 2024

تتوفر السيارة رينو تاليانت موديل 2024 الجديدة بعد التخفيض بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيه بدلاً من 925 ألف جنيه بتراجع 126 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن.

والفئة الثانية من السيارة “تكنو” أصبح سعرها 899 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه بانخفاض 126 ألف جنيه.