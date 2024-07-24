بعد طرحها رسمياً.. مواصفات فيات 600 الهجينة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة لعشاق علامة فيات طرحت الشركة الإيطالية واحدة من أجمل سياراتها الشبابية على الإطلاق، إذ أطلقت “فيات” الإيطالية السيارة الهايبرد 600 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الـSUV الصغيرة.

مواصفات فيات 600 Hybrid

وفقاً لبيان صادر عن الشركة الإيطالية تقدم السيارة 600 Hybrid الجديدة، بطول 4.17 متر، تتوفر بنظام دفع هجين معتدل بقوة 136 حصان.

وتقدم السيارة في الأسواق الأوروبية بأسعار تبدأ من 26 ألف و500 يورو (مليون و396 ألف جنيه مصري) تقريبًا، أي بزيادة قدرها 1500 يورو عن النسخة المعتمدة على نظام دفع هجين بقوة 100 حصان.

وتنطلق نسخة الدفع الهجين المعتدل الجديدة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.5 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

ومن ناحية أخرى، تتوفر السيارة بنسخة كهربائية خالصة تحمل الاسم 600e، والتي تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 156 حصان، مع بطارية سعة 54 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 400 كلم.

ويبلغ سعر النسخة الكهربائية في أسواق دول الاتحاد الأوروبي 36 ألف و500 يورو (مليون و924 ألف جنيه مصري).

وتعد السيارات الهجينة القابلة للشحن أو PHEV: هي سيارات تعمل فيها وحدة الطاقة من خلال دمج محرك ذو إحتراق داخلي, ومحرك كهربائي, يستمد طاقته الكهربائية من خلال بطارية متوسطة الحجم نسبيا, يمكن شحنها بمقبس كهربائي , أي يمكن شحن السيارة.

أما السيارات الهجينة غير القابلة للشهن Mild-Hybrid EV: فهي سيارات تعمل فيها وحدة الطاقة من خلال دمج محرك ذو احتراق داخلي, ومحرك كهربائي, يستمد طاقته الكهربائية من خلال بطارية صغيرة الحجم, أي لا يمكن شحن السيارة بمقبس كهربائي, بل المحرك الحراري, واسترجاع طاقة الكبح هو ما يشحن السيارة.