زيادات تصل إلى 100 ألف جنيه على سيارات رينو.. واستقرار داستير وتاليانت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو في مصر، أحدث قائمة سعرية لسيارات رينو في مصر.

وشهدت القائمة استقرار أسعار طرازي تاليانت وداستر دون زيادات جديدة، وارتفاع أسعار باقي طرازات رينو بزيادات تصل إلى 100 ألف جنيه.

وتسعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية التغيرات التي طرأت على أسعار سيارات رينو في مصر خلال شهر أغسطس الجاري.

أسعار سيارات رينو تاليانت

وفقاً لقائمة أسعار سيارات رينو الجديدة في مصر، الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، فإن أسعار السيارة رينو تاليانت شهادت ثباتاً دون أي زيادات جديدة، حيث تقدم الفئة الأولى evolution بسعر 799 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية techno نحو 899 ألف جنيه.

رينو تاليانت

أسعار سيارات رينو داستر

وشهدت أسعار سيارات رينو داستر استقرار سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من “داستر” signature عند سعر مليون و290 ألف جنيه.

أسعار سيارات رينو ميجان

أما رينو ميجان، فوفقاً للقائمة الجديدة أصبح سعر الفئة الأولى vision من السيارة مليون و199 ألف جنيه، بدلاً من مليون و99 ألف جنيه بزيادة قدرها 100 ألف جنيه، أما الفئة الثانية dynamic من رينو ميجان فأصبح سعرها مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من مليون و300 ألف جنيه، أما فئة (signature (wo wp فارتفعت بمقدار 100 ألف كذلك ليصبح سعرها مليون و500 ألف جنيه، بدلاً من مليون و400 ألف جنيه، وكذلك ارتفع سعر فئة (signature (w wp بـ100 ألف جنيه ليصبح سعرها مليون و510 آلاف جنيهاً، بدلاً من مليون و410 آلاف جنيهاً.

أسعار سيارات رينو ميجان تيربو

وفقاً لقائمة أسعار سيارات رينو الجديدة الصادرة اليوم عن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، فإن الفئة الأولى dynamic من السيارة رينو ميجان تيربو شهدت ارتفاعاً بمقدار 100 ألف جنيه ليصبح سعرها مليون و520 ألف جنيه، بدلاً من مليون و420 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثانية (signature (w SR مليون و580 ألف جنيه، بدلاً من 480 ألف جنيه بزيادة قدرها 100 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة (signature (wo wp من ميجان تيربو بات سعرها مليون 600 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، وارتفع سعر فئة signature إلى مليون و610 آلاف جنيهاً، بدلاً من مليون و510 آلاف جينهاً، أما فئة +signature فبات سعرها بعد الزيادة الجديدة التي تقدر بـ 100 ألف جنيه أيضاً مليون و750 ألف جنيه، بدلاً من مليون و650 ألف جنيه.

أسعار سيارات رينو أوسترال

وشهدت أسعار سيارات رينو أوسترال ارتفاعاً، إذ أصبح سعر الفئة الأولى evolution من السيارة مليون و535 ألف جنيه، بدلاً من مليون 440 ألف جنيه بمقدار زيادة 95 ألف جنيه، أما الفئة الثانية techno فبات سعرها مليون و735 ألف جنيه، بدلاً من مليون 660 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 75 ألف جنيه، بينما أصبح سعر الفئة الثالثة ICONIC فأصبح سعرها مليون و845 ألف جنيه، بدلاً من مليون 770 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ75 ألف جنيه، وارتفع سعر فئة ESPRIT ALPINE ليصبح مليون و955 ألف جنيه، بدلاً من مليون و880 ألف جنيه بزيادة قدرها 75 ألف جنيه، وبات سعر فئة ESPRIT ALPINE B.E مليون و975 ألف جنيه، بدلاً من مليون و890 ألف جنيه بزيادة 85 ألف جنيه.

أسعار سيارات رينو إكسبريس

وشهدت القائمة اختفاء الفئتين vision، وdynamic من السيارة رينو إكسبريس وظهور فئة evolution بسعر 970 ألف جنيه.

أسعار سيارات رينو ماستر فان

وشهدت القائمة طرح السيارة رينو ماستر فان التي تقدم بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و750 ألف جنيه.