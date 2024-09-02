أسعار سيارات إم جي تسجل زيادات جديدة تصل إلى 60 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات إم جي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الجاري.

وشهدت القائمة الجديدة لـ”أسعار سيارات إم جي MG موديل 2025″ الصادرة اليوم استقرار أسعار + RX5 والفئة الأولى من 6 و4 EV وHS وارتفاع باقي الطرازات بزيادات تصل إلى 60 ألف جنيه.

أسعار سيارات إم جي MG

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها في السطور التالية الأسعار الجديدة لسيارات إم جي في مصر.

أسعار إم جي 5

– أصبح سعر الفئة الأولى من إم جي 5 موديل 2025 يقدر بـ900 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

– أصبح سعر الفئة الثانية من إم جي 5 موديل 2025 يقدر بمليون جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

أسعار إم جي 6

– استقر سعر الفئة الأولى من إم جي 6 موديل 2025 بدون أي زيادات جديدة عند مليون و250 ألف جنيه.

– أصبح سعر الفئة الثانية من إم جي 6 موديل 2025 بدايةً من اليوم مليون و270 ألف جنيه، بدلاً من مليون و260 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

أسعار إم جي RX5+

– استقر سعر الفئة الأولى من إم جي rx5+ موديل 2025 عند مليون و490 ألف جنيه دون زيادات جديدة.

– وكذلك استقر سعر الفئة الثانية من إم جي rx5+ موديل 2025 عند مليون و540 ألف جنيه دون زيادات جديدة أيضاً.

أسعار إم جي ZS

– أصبح سعر الفئة الأولى من إم جي zs مليون و30 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

– أصبح سعر الفئة الثانية من إم جي zs مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 بزيادة 25 ألف جنيه.

– أصبح سعر الفئة الثالثة من إم جي zs مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

أسعار إم جي 4 EV

– استقرت أسعار الفئة الأولى من إم جي 4 EVدون زيادات جديدة عند مليون و350 ألف جنيه.

– – استقرت أسعار الفئة الثانية من إم جي 4 EVدون زيادات جديدة عند مليون 650 ألف جنيه.

أسعار إم جي 1

– أصبح سعر الفئة الأولى من السيارة إم جي 1 الجديدة موديل 2025 بعد الزيادة مليون و380 ألف جنيه، بدلاً من مليون و320 بزيادة 60 ألف جنيه.

– أصبح سعر الفئة الثانية من السيارة إم جي 1 الجديدة موديل 2025 بعد الزيادة مليون و480 ألف جنيه، بدلاً من مليون و420 جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

أسعار إم جي HS

– استقر سعر إم جي HS الجديدة موديل 2025 التي تقدم بفئة واحدة من التجهيزات مليون و600 ألف جنيه دون زيادات جديدة.