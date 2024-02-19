شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.89 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم إجازة عامة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69% لتسجل 82.89 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44% إلى 78.84 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودتها من إجازة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب إجازة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.