شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 21 سجل 3230 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 12-4-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزير المالية إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن وبلغت أكثر من 8 مليارات دولار، ارتفاع أسعار الذهب وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3230 جنيها للجرام.

وزير المالية: 8 مليارات دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر مارس الماضى وحتى الآن

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن وبلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مضيفًا أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 50 جنيها وعيار 21 يسجل 3230 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3230 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 3691 جنيها، وعيار 18 سجل 2769 جنيها، وعيار 14 يسجل 2153 جنيه، والجنيه الذهب 25840 جنيه.

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن استقرار الطلب في الأسواق خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 2024، مشيرا إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهب شبه متوقف حالياً وما يتم بيعه حاليا مشغولات ذهب والطلب الاستثماري متراجع بصورة ملحوظة.

وزير البترول يكشف تفاصيل دور مركز التميز للتحول الطاقى

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر والقارة الأفريقية في تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

أضاف "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المركز هو صرح بترولي استراتيجي يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.