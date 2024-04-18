شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من الارتفاع.. تراجع ملموس في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات يوم الأربعاء بتراجع ملموس، بعد ارتفاعها 4 أيام على التوالي. وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 10ر19 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 70ر2371 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 25 دولارًا أي بنسبة 1ر1% إلى 80ر2390 دولار للأوقية.

جاء تراجع سعر الذهب في ظل التفاؤل عدم تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، وهو ما يقلل جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري.

كما أسهمت عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية في تراجعها اليوم.

ارتفاع الفضة والذهب في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة بمقدار 028ر0 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 345ر28 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي.

كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 037ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% إلى 3425ر4 دولار للرطل تسليم أبريل الحالي.