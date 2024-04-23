22 مايو.. 15 بندا على طاولة عمومية «الدواء»

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاجتماع سيكون يوم الأربعاء الموافق 22-05-2024 م في تمام الساعة 06:30 مساءً - عبر وسائل التقنية الحديثة.

وأضافت أن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م و مناقشته.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

ولفتت إلى أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

ويشمل الجدول: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات

المساهمة المدرجة.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نظم الأعمال الرقمية لتقنية المعلومات والتي لرئيس مجلس الإدارة سمير محمود عبد الهادي و أعضاء مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي وحمد بن محمد الهذيلي، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التكنولوجي للمعلومات والربط الشبكي ومراكز البيانات.

وكانت قيمة التعاملات بـ 27,747,834 ريال عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشراف للمقاولات العامة والتي لأعضاء مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري و محمد سعد بطي الفراج السبيعي ، مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إنشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة التعاملات بـ 93,415,712 ريالعن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة 966 للسيارات والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات دعائية مقدمه إلى الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 4,804,765 ريال عن عام 2023م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

وذكرت الشركة أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التعاملات بـ 6,673,689 ريال عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية كنف الخيرية والتي لعضو مجلس الإدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن جمع التبرعات ( بواقي (الهللات من المبيعات من خلال صيدليات الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 42,728 ريال عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

وأفادت بأن الجدول يتضمن التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية والتي لأعضاء مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي وإبراهيم سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة بـ 1,267,202 ريال عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كلاسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق لموظفي الشركة وكانت قيمة التعاملات بـ 27,057,296 ريال عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التأمين على المركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري المختلفة وكانت قيمة التعاملات بـ 8,876,727 ريال عن عام 2023 م وأن كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.