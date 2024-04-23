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ارتفاع أرباح «المطاحن الأولى» 5.4% إلى 77.7 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة المطاحن الأولى صافي ربح يقدر بنحو 77.721 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 5.4%، مقارنة بـ73.757 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع الربح جاء نتيجة النمو القوي في مبيعات أصناف الدقيق والأعلاف.
وأضافت أن من ضمن أسباب ارتفاع صافي الربح: الاستمرار في النمو والتقدم في فئة منتجات العبوات الصغيرة وبنسبة بلغت 27% مما ساهم في تحسن مزيج منتجات الشركة ذات هوامش ربحية أعلى.
وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: الزيادة المحققة في الكميات من خلال تحديث الطاقة الإنتاجية للمطحنة سي C في مصنع الشركة بمدينة جدة.
وأفادت بأن من ضمن الأسباب: التحسن في كفاءة ضبط وإدارة تكاليف الشركة بما يتماشى مع النمو في المبيعات.
ولفتت إلى أن الأسباب شملت: التطوير في إدارة النقد وذلك بتحقيق إيرادات إضافية من خلال الفوائد التمويلية وودائع المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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