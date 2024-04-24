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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي - شاركت في اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية «طاقة المستقبل» التي اختتمت أعمالها مؤخرا في أبو ظبي، تضمنت أبرز الأحداث في الجمعية العمومية جلسة تواصل بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وشركائها من المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة. كما عقدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات اجتماعا مع الرابطة الأفريقية لصناعة الطاقة الشمسية، وبحث الطرفان استكشاف الطرق التي يمكن للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من خلالها دعم تطوير الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وناقشوا زيادة قدرة الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية وتلبية احتياجاتها الاقتصادية والتنموية الهائلة في أفريقيا، حيث يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة إلى الركود وتأخير التقدم، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة للبلدان والمناطق الأفريقية لتلبية الاحتياجات الفريدة لبلداننا.

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