شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط دولارًا واحدًا للبرميل يوم الثلاثاء، مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع، ومع تحول تركيز المستثمرين في النفط بعيدًا عن القضايا الجيوسياسية بالشرق الأوسط إلى حالة الاقتصادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.6% لتسجل عند التسوية 88.42 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8% إلى 83.36 دولار للبرميل. تباطؤ أنشطة الأعمال ونزل مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال تباطؤ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بفعل ضعف الطلب.

وعادة ما يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

بيانات منطقة اليورو وتلقى النفط المزيد من الدعم من بيانات منطقة اليورو، التي أظهرت توسع أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا هذا الشهر.

وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "تعرضت السوق لضغوط بسبب النمو الضئيل أو المعدوم خارج منطقة اليورو، لذا فإن أي شيء يظهر تحسنا ينبغي أن يكون داعمًا".

وأضاف أن المشاركين في السوق ينظرون أبعد من الاضطرابات الجيوسياسية، ويركزون على المؤشرات الاقتصادية والتوازن العام بين العرض والطلب. أداء الاقتصاد الصيني وقال جوراف شارما وهو محلل مستقل معني بالنفط ويقيم في لندن: "من ناحية، لا تزال هناك شكوك قائمة بشأن أداء الاقتصاد الصيني، بينما من ناحية أخرى، هناك شعور طاغ بأن أوبك ستتمسك بإجراءاتها الداعمة للأسعار".

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتضخم، لتقييم اتجاه السياسة النقدية.