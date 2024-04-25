شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2466 دولار أمريكي، بزيادة 0.10%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1647 يورو بزيادة 0.10%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الأربعاء على انخفاض.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.06%، ما يعادل 4.43 نقاط، ليصل عند مستوى 8040.38 نقطة.