شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مقابل 33.. ترامب استحوذ على الوقت الأكبر في مناظرته مع بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وقت أكثر من منافسه الرئيس الحالي جو بايدن خلال المناظرة التي جرت بينهما.

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث في الجزء الأول لمدة 23 دقيقة و6 ثوانٍ، بينما تحدث جو بايدن لمدة 18 دقيقة و26 ثانية.

مع نهاية الجزء الثاني من المناظرة أحصت "سي إن إن" عدد الدقائق التي تحدث فيها المرشحان خلال 90:

- تحدث ترامب لمدة 38 دقيقة و13 ثانية.

- تحدث بايدن لمدة 33 دقيقة و41 ثانية.

وكان الرئيسان قد بدءا المناظرة دون أن يتصافحا بالأيدي، وتبادلا الاتهامات المباشرة بشكل كبير.