شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت السعودية» توافق على توزيع 153 مليون ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأسمنت السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة مساء أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للمناقشة والتصويت على جدول الأعمال المعلن. نتائج التصويت قالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية "KPMG" ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام 2025 وبأتعاب قدرها 600 ألف ريال.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 153 مليون ريال.

على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 29 شوال 1445 (08 مايو 2024).

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 5,237,473 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي محمد القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة).

علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 44,105,490 ريال وهو عبارة عن شراء أكياس الأسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة).

علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 8,202,518 ريال وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. توزيع أرباح مرحلية ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

ولفتت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الـ27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وقالت الشركة إن النتائج شملت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة الـ27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.