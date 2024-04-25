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تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

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وكالات - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 13 كوبيك ليصل إلى 92.12 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس.
وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 29.25 كوبيك ليصل إلى 99.04 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وتراجع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بواقع 0.04 كوبيك ليصل إلى 12.671 روبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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