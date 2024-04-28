شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: إن التحول إلى الطاقة الخضراء ليس إيدلوجية معينة، ولا توجد وصفة جاهزة ينبغي للجميع الانصياع لها.
وأضاف سموه خلال جلسة حوارية حول الدور الاقتصادي للطاقة الخضراء، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، أن الأمر يختلف ويذكرني بمسألة معتقدات الأشخاص، وهذا ينطبق على قطاع الطاقة.
ودعا سموه إلى ضرورة التحلي بالوعي لا سيما أن التحديات على صعيد الطاقة هائلة وجمة، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وما ستحتاجه إلى حجم الطاقة.
وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وأضاف سموه خلال جلسة حوارية حول الدور الاقتصادي للطاقة الخضراء، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، أن الأمر يختلف ويذكرني بمسألة معتقدات الأشخاص، وهذا ينطبق على قطاع الطاقة.
الوعي البيئيأشار سموه إلى أن الوعي البيئي واجب إنساني على عاتق الجميع، سواء من بدأوا بالانفتاح عليه أو من يزعمون احتضانه مستقبلا من أجل ضمان عدم الإخلال أو الإساءة لتطلعات الأجيال القادمة.
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التحول إلى الطاقة الكهربائيةوأفاد وزير الطاقة بان على صعيد التحول إلى الطاقة الكهربائية هي تتطلب المزيد من الطاقة لتوليدها، وحينما نفكر اليوم ومستقبلا فإن العالم سيحتاج إلى كل جزيء من الطاقة وأن تكون كل الجزئيات نظيفة ومراعية للبيئة وهو ما يحتاجه العالم.
وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.
ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.
ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.
وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.