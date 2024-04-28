شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني anb يستهل عام 2024 بتحقيق 1,236 مليون ريال سعودي أرباحاً صافية قياسية للربع الأول بنمو نسبته 16% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل البنك العربي الوطني anb السنة المالية 2024 بتحقيق أرباح صافية للربع الأول بلغت بعد الزكاة والضريبة 1,236 مليون ريال سعودي، مسجلاً نمواً نسبته 16% عن أرباح الربع المماثل من العام السابق 2023 والتي بلغت 1,068 مليون ريال.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد، أن النتائج الإيجابية التي سجلها البنك جاءت نتيجة الأداء القوي الذي رافق مختلف قطاعات الأعمال ترجمة لاستراتيجية التحول والتغيير التي ينتهجها البنك.

حيث سجلت العمليات أرباحاً منذ مطلع العام الحالي بزيادة نسبتها 6% لتبلغ في نهاية شهر مارس 2024 نحو 2,309 مليون ريال مقابل 2,180 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق. في حين بلغت الموجودات في 31 مارس 2024 مبلغ 232 مليار ريال سعودي، أما الاستثمارات فبلغت 47.6 مليار ريال سعودي، ومحفظة القروض والسلف بلغت 157.9 مليار ريال سعودي، في حين بلغت ودائع العملاء 174.5 مليار ريال سعودي.

واعتبر الراشد أن المؤشرات الإيجابية التي يواصل البنك تحقيقها على نحو متواتر، تعكس فاعلية الخطوات التي اتخذها البنك لتفعيل كفاءته التشغيلية وإثراء تجربة عملائه لتعزيز جاذبية البنك كخيار مصرفي مفضّل، فضلاً عن ما أثمرته جهود الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير بيئة العمل الداخلي لتحفيز أدائها، مشيداً بروح التفاني والإخلاص لفريق العمل، ومجدداً الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، وللمساهمين والعملاء على ثقتهم.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني anb يشهد سلسلة من التحولات النوعية في مسيرته المصرفية، لا سيما في مجال تعزيز بنيته التحتية، والتوسع في مظلة خدماته المصرفية، وتحفيز خطوات التحول الرقمي. وكان البنك قد حقق أرباحاً تاريخية خلال عام 2023 بلغت 4,071 مليون ريال بزيادة نسبتها 33% عن أرباح العام السابق 2022.