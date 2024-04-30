شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 29-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأم بي للهندسة، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تربح 73 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.764 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 648.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.86%، والعرب على 6.7%، واستحوذت المؤسسات على 30.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 289.5 ألف جنيه، 975.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 26011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 11197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 5862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8376 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 7484 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1584 نقطة.

وصعدت أسهم 124 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 58 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 13.73%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 253.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.82%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 10.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.86%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 14.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت9 بسعر إغلاق 41.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.39%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 18.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- حق اكتتاب شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما-3 بسعر إغلاق 1.594 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.