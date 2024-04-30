شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لإنشاء مركز مستقبل الفضاء بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وكالة الفضاء السعودية مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء «مركز مستقبل الفضاء» بالمملكة، حيث سيدعم المركز الذي يعد الأول من نوعه نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.

ووقع الاتفاقية على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة جيريمي يورجنز، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده.

وتسعى وكالة الفضاء السعودية من خلال «مركز مستقبل الفضاء» إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»؛ وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى تحفيز الابتكار التقني.

وأكد التميمي، أن المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميا من خلال تطوير المبادئ، وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات، لافتا إلى أن المملكة ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية؛ تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين.

من جهته، أوضح جورجنز أن التأثير الفضائي على الأرض كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الصناعية، مضيفا أن انضمام المركز إلى شبكة C4IR هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل: الابتكار التكنولوجي في الفضاء، والسياسات والتنظيم، إلى جانب الاستدامة.

يذكر أن المركز سيعمل جنبا إلى جنب مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة «C4IR» لتعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.

مركز مستقبل الفضاء:

اتفاقية بين:

وكالة الفضاء السعودية.

المنتدى الاقتصادي العالمي.

الوكالة ستقوم بإدارة وقيادة المركز.

المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميا.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في اقتصاد الفضاء.

الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة.

إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة. الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء.

تطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية.

تحفيز الابتكار التقني.

تتضمن:الأهداف: