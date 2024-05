شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد يستعرض مع "غولدمان ساكس" رؤية السعودية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، رحلة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.